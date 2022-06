Realizador Paul Haggis detido em Itália por abuso sexual

O realizador é acusado de ter forçado uma mulher a manter relações sexuais com ele durante dois dias e depois a largar desamparada num aeroporto. Defesa de Paul Haggis nega as acusações.

O realizador e argumentista canadiano Paul Haggis foi detido este domingo em Itália suspeito de abusar sexualmente de uma mulher. A defesa do realizador rejeita as acusações e diz que o canadiano está disposto a colaborar com as autoridades italianas para resolver o assunto o mais rapidamente possível.