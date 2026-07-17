Rainha Camilla, o balé e o pilates

A mulher do Rei Carlos III faz hoje 79 anos e diz que a sua boa forma física se deve a uma rotina de exercício simples, mas disciplinada

Esta sexta-feira, 17, o Palácio de Buckingham divulgou um novo retrato para assinalar o 79.º aniversário da Rainha Camilla. Retratada pelo fotógrafo real Chris Jackson, no Salão de Estado do Castelo de Hillsborough, na Irlanda do Norte – durante a visita dos monarcas, em maio – Camilla aparece com um vestido azul, com um broche de diamantes e safiras, em forma de borboleta, que havia sido oferecido à Rainha Isabel II, sua sogra, em 1977.



Rainha Camilla faz 79 anos DR

Aos 79 anos, o segredo da sua boa forma física está numa rotina simples mas disciplinada, que combina exercício, vida social e diversão. A mulher do Rei de Inglaterra não tem problemas em admitir que o seu corpo já não é o que era e tem falado em diversas ocasiões e nas redes sociais sobre a importância de praticar exercício. Há alguns anos que Camilla frequenta aulas de balé para maiores de 55 anos, uma atividade que combina com o pilates e as caminhadas diárias que faz com o marido, que faz 78 anos a 14 de novembro.

A promotora do tão esperado reencontro entre pai e filho

O aniversário da Rainha Camilla – que tem vindo a aumentar a sua popularidade ao longo dos anos – acontece uma semana depois de ela ter se juntado ao Rei Carlos, em Highgrove, para um reencontro com o príncipe Harry e Meghan Markle e os filhos, Archie e Lilibet, no passado dia 10. A mulher do Rei terá sido fundamental para o tão esperado dia em que pai e filho voltaram a estar juntos. “Ela é uma parte inegociável na vida de Carlos. Não há reconciliação possível sem ela”, disse a escritora especializada na família real, Catherine Mayer, à revista People. A reunião secreta, que só foi confirmada pelo Palácio de Buckingham no final. Foi a primeira vez em quatro anos que o Carlos III esteve com Meghan e com os seus netos, que vivem na Califórnia, EUA.

Após muita discussão devido a preocupações com a segurança, a norte-americana e as crianças não estiveram com Harry durante toda a visita, mas conseguiram voltar ao Reino Unido só para estarem com o Rei. Neste encontro, não esteve o príncipe William, herdeiro do trono britânico, que continua a recusar falar com Harry. Segundo fontes ouvidas pelo site Radar Online, a resistência do príncipe de Gales não estará ligada à falta de afeto pelo irmão, mas ao receio de que conversas privadas voltem a tornar-se públicas.