Para se conseguir meter em vestidos e saias justíssimas, mesmo depois de ter sido mãe apenas há um ano, Meghan Markle pratica muito ioga e segue uma dieta específica, que tem alguns alimentos proibidos, pelo menos de segunda a sexta-feira. Mas há uma coisa que a mulher do príncipe Harry não dispensa diariamente – o açai.Este é um fruto, considerado "superalimento" pelos seus múltiplos benefícios para a saúde. De origem brasileira, especialmente na região do Amazonas, o açaí é consumido há séculos pelos indígenas. É rico em antioxidantes, combate o envelhecimento, previne infeções, o cancro e a doença de Alzheimer, protege o coração e melhora a circulação. Meghan, de 38 anos, inclui o açaí no seu pequeno-almoço, a sua principal refeição.Durante a semana, a ex-atriz norte-americana segue uma dieta vegan – não come carne, ovos nem nenhum alimento de origem animal – e tenta não consumir gluten, que lhe permite ter mais energia e uma pele mais saudável. Sempre que pode faz as refeições em casa e só ao fim de semana se dá ao luxo de comer outras coisas. Evita o marisco e a carne mal passada por causa das intoxicações. As suas perdições são as massas e as batatas fritas e um copo de vinho, mas que restringe ao máximo. Ao longo do dia recorre a variados snacks saudáveis de cenoura, humus, abacate, frutos secos ou uvas.De acordo com especialistas em realeza, a duquesa de Sussex – que está a viver com o marido e o filho, Archie, de 11 meses, em Los Angeles, a sua cidade natal – estará a planear relançar uma nova versão de The Tig, o seu extinto blogue sobre estilo de vida, para concorrer com Goop, de Gwyneth Paltrow. Meghan desativou o site em abril de 2017, antes de anunciar o seu noivado com o príncipe Harry, em novembro daquele ano. Em The Tig, lançado em 2014, a atriz partilhava as suas coisas favoritas, desde comida a viagens, passando por moda, beleza e política.