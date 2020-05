Com o mundo em confinamento por causa do coronavírus e sem empregadas domésticas, até Oprah Winfrey, de 66 anos, se viu obrigada a mudar a roupa da sua cama. A apresentadora do talk show mais visto da televisão norte-americana tem estado na sua propriedade de 23 hectares, em Montecito, na Califórnia, avaliada em 50 milhões de euros. Oprah publicou um vídeo no Instagram a tentar manobrar a capa do edredão e escreveu: "Alguém mais acha que é fácil colocar um edredão dentro de uma capa? Deve haver um método que eu não sei".

Carbonara e 10 milhões para a Covid-19

Durante o isolamento, a estrela, que tem uma fortuna avaliada em 2,6 mil milhões de euros, segundo a Forbes, teve de desempenhar várias tarefas domésticas, já que dipensou todos os empregados. Há dias, ela partilhou outro vídeo em que aparece na cozinha, sem o chef pessoal Raymond Weber, a cozinhar a receita de espaguete à carbonara de Jamie Oliver e disse: ‘Ok, Jamie, não se parece exatamente com a sua, mas está bem!’

Há uns meses, ela aceitou o desafio da ativista Suzy Amis Cameron, mulher do realizador James Cameron, e passou a comer uma refeição diária vegan, pela salvação do planeta. Oprah, que doou 10 milhões de euros para o combate ao coronavírus, esteve um período completamente sozinha, já que o seu namorado, Stedman Graham, teve de ficar em quarentena, na casa de hóspedes da propriedade, por suspeita de ter contraído a Covid-19. Só voltou para junto dela após 14 dias de isolamento.