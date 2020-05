É a mais velha dos seis filhos do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, tem 26 anos, é a mais parecida fisicamente com ele, embora seja discreta. Lara Lettice Johnson é apaixonada por moda e escreve para publicações como a Vogue, a Tatler, a Tory The Spectator, o Evening Standard, e agora é editora de estilo do site SHOWStudio.Há dias, Lara contou no seu blogue como estava a viver o confinamento, na casa da sua infância, em Oxfordshire, com o namorado, e que tinha levado pouca roupa porque ia apenas passar o fim de semana. "Estou a fazer um esforço para não comprar roupa, insegura das minhas receitas futuras e consciente de que este não é o momento adequado para gastar. Estar longe da roupa e sem ter para onde ir, fez-me perder a confiança em mim mesma", escreveu, acrescentando que tem apenas duas sweaters, um vestido, uma saia, um casaco e um par de sapatos, sendo que algumas destas peças são da Prada e da Issey Miyake. Lara confessa que não resistiu a comprar duas bandoletes da Prada: "No meio de toda esta incerteza, precisava de alguma coisa para me lembrar quem eu sou". Alguns seguidores criticaram-na pela futilidade em tempos de crise.Lara Johnson-Wheeler, como assina, nasceu a 12 de junho de 1993 e é a primeira filha de Boris Johnson e de Marina Wheeler, advogada especializada em direitos humanos e filha do lendário jornalista da BBC Charles Wheeler. O casal teve quatro filhos – além de Lara, Milo, de 24 anos, Cassia, de 22, e Theodore, de 20.A separação foi anunciada em 2018, ao fim de 25 anos de casamento. O divórcio só terminou em fevereiro último, semanas antes de se saber que o primeiro-ministro e Carrie Symonds estavam à espera de um filho, Wilfred Lawrie Nicholas, que nasceu no final do mês passado. Lara culpa Carrie pelo dramático divórcio dos pais e de ter destruído a vida da mãe e chama "adúltero e mentiroso" ao pai, com quem cortou relações.A editora de moda frequentou as melhores escolas britânicas. Estudou em Bedales, um colégio privado, em Hampshire, que teve alunos famosos como Poppy e Cara Delevingne, a cantora Lily Allen e o ator Daniel Day-Lewis. Com uma boa agenda de contactos, Lara também dá conselhos no portal de moda de luxo Farfetch, do português José Neves, sobre como ter estilo. Outra das suas habilidades é evitar responder a perguntas sobre o seu famoso pai.