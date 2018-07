A taça do campeonato do mundo vai "voltar para casa", disse o príncipe Harry, ao lado da mulher Meghan.

A taça do campeonato do mundo vai "most definitely coming home" (definitivamente voltar para casa, em tradução livre). É essa a previsão do príncipe Harry, no mesmo dia em que Inglaterra defronta a Croácia na meia-final.



Usando uma referência à música "Three Lions", um dos temas mais conhecidos de apoio à selecção britânica, Harry disse que a taça vai "definitivamente" voltar a casa ("coming home").



As declarações foram proferidas por Harry, acompanhado pela mulher Meghan, durante uma visita oficial a Dublin, Irlanda, na residência do presidente irlandês.