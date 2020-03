Príncipe Carlos infetado com o novo coronavírus

O príncipe Carlos testou, esta quarta-feira, positivo para o novo coronavírus . A notícia está a ser avançada pela Sky News e pela Press Association.A mesma fonte dá conta de que o anúncio de que o príncipe de 71 anos está infetado foi feito através de comunicado oficial divulgado esta quarta-feira de manhã.

O herdeiro do trono britânico apresentou "sintomas suaves" mas mantém-se "de boa saúde". Está em isolamento com a duquesa de Cornualha, cujo teste deu negativo para a infeção do novo coronavírus.



O príncipe "tem trabalhado a partir de casa ao longo dos últimos dias como na vida normal", lê-se no comunicado. "De acordo com os conselhos do governo e dos médicos, o príncipe e a duquesa estão em isolamento em casa na Escócia."