O herdeiro do trono britânico apresentou "sintomas suaves" mas mantém-se "de boa saúde". Está em isolamento com a duquesa de Cornualha, cujo teste deu negativo para a infeção do novo coronavírus.

O príncipe "tem trabalhado a partir de casa ao longo dos últimos dias como na vida normal", lê-se no comunicado oficial divulgado na manhã desta quarta-feira. "De acordo com os conselhos do governo e dos médicos, o príncipe e a duquesa estão em isolamento em casa na Escócia."





A rainha Isabel II está de "boa saúde", indicou o Palácio de Buckingham à Reuters, depois do seu filho, o príncipe Carlos, ter testado positivo para o novo coronavírus. Os dois monarcas da família real britânica estiveram juntos pela última vez no dia 12 de março.Esse foi também o dia da última aparição pública do príncipe Carlos, durante uma receção e jantar em honra dos esforços durante os incêndios na Austrália, realizado na Mansion House, em Londres.Nesse mesmo dia, há cerca de duas semanas, o pai de William e Harry esteve numa cerimónia de investidura no Palácio de Buckingham, onde cumprimentou as pessoas com gestos sem contacto, devido a preocupações com a propagação do novo coronavírus.O mesmo indica que ainda não é possível saber quem transmitiu o vírus ao príncipe, devido ao elevado número de encontros públicos nas últimas semanas.