Jonathan Van Ness é um dos apresentadores mais célebres do momento e protagoniza o programa da Netflix, Queer Eye For the Straight Guy. A dias de lançar o seu livro de memórias, o cabeleireiro dos famosos deu uma entrevista ao jornal The New York Times em que revela ser seropositivo ou, nas suas palavras, um saudável e orgulhoso "membro da linda comunidade seropositiva".

Na entrevista, Van Ness confessa: "Tive pesadelos todas as noites ao longo dos últimos três meses porque receio ser assim tão vulnerável com as pessoas. É difícil para mim ser tão aberto quanto quero quando há certas coisas que não partilhei publicamente. São assuntos de que é preciso falar."

Nas redes sociais, várias pessoas demonstraram o seu apoio a Van Ness. No seu livro, que é publicado a 24 de setembro, Van Ness conta ainda que sofreu bullying homofóbico quando era criança e que foi vítima de abuso sexual, por um rapaz mais velho.

Quando tinha cerca de 20 anos, ficou viciado em metanfetaminas e passou duas vezes pela reabilitação.





A descoberta de ter o VIH (vírus da imunodeficiência humana) deu-se pouco depois, quando desmaiou no emprego com sintomas semelhantes aos da gripe.

"Aquele dia foi tão devastador como podem pensar que foi", relata no livro de memórias.

Van Ness também deu uma entrevista ao jornal The Guardian sobre o livro. Acerca de revelar ser seropositivo, deu um testemunho emocionado: "Ocorreu-me: e se tudo por que eu passei me preparou para este momento – para ser forte o suficiente para partilhar isto, e fazê-lo nos meus próprios termos. Parte disso para mim é processar o que aconteceu, mas a maior parte é que eu queria fazer algo para fazer avançar a discussão de uma maneira significativa sobre o VIH e a SIDA, e sobre como se vive com o VIH, e humanizar e normalizar muitas das coisas sobre as quais falo."





