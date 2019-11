Sulli

Goo Hara tinha 28 anos quando foi encontrada morta em sua casa, este domingo. Segundo a Reuters, deixou uma nota "pessimista". Em outubro, uma amiga próxima de Hara, Sulli, cometeu suicídio. Também Sulli era uma estrela do K-pop."Uma nota escrita à mão que era pessimista acerca da vida de Hara foi encontrada numa mesa na sala", indicou o comissário Lee Yong-pyo, da polícia metropolitana de Seul, Coreia do Sul.Hara pertenceu ao grupo Kara. Vários fãs deslocaram-se até à funerária onde se encontra o corpo, e colegas da artista cancelaram os planos.Goo Hara foi encontrada morta pela sua empregada. Antes, tinha falado contra o cyberbullying (ameaças ou insultos feitos via Internet).Em maio de 2019, Goo Hara já tinha sido encontrada inconsciente em casa. Foi hospitalizada e voltou ao trabalho. Um mês depois, Hara relatou nas redes sociais que era difícil lutar contra a depressão e prometeu uma resposta firme contra o abuso e comentários maliciosos na Internet."É tão triste que ela tenha sofrido com comentários malvados e desumanos numa idade tão precoce só porque era uma celebridade", lamentou à agência Reuters Kim Nam-gun, estudante de 20 anos.Goo Hara estreou-se na música como membro da girlsband Kara, em 2008. O sucesso da banda espalhou-se pelo mundo, tendo conquistado fãs no Japão, China e outros países. Depois do fim do seu acordo com a empresa sul-coreana que a representava, Goo Hara lançou uma carreira a solo no Japão, onde deu um concerto este mês. Também lançou uma canção:Ao longo do último ano, Goo Hara foi alvo de insultos devido aos crimes cometidos contra ela por um ex-namorado. Em setembro de 2018, Hara avançou com um processo contra Choi Jong Bum depois de ele ter ameaçado divulgar um vídeo ilícito de conteúdo sexual da artista – cuja existência Hara desconhecia. O caso foi acompanhado pelos tabloides e Goo Hara esteve no centro das críticas.Segundo o Huffington Post, Choi foi dado como culpado de destruição de propriedade, assédio, intimidação e chantagem. Foi condenado a 18 meses de prisão.Em outubro Sulli, outra estrela de K-pop e grande amiga de Goo Hara, foi encontrada morta em casa aos 25 anos. Também se tinha queixado do cyberbullying, e abordou ainda os temas dos direitos das mulheres e da saúde mental – algo que não é muito discutido entre a sociedade conservadora da Coreia do Sul."Os artistas de K-pop são chamados de ‘ídolos’ na Coreia… Devem ser pessoas ideais e perfeitas e artistas sempre mesmo nas suas vidas pessoais", explicou à BBC o colunista perito em K-pop Jeff Benjamin.Se precisa de apoio urgente contacte o INEM (112) ou dirija-se ao Serviço de Urgência.Outras linhas de apoio (não urgente) que pode contactar:SOS Voz Amiga - 16h - 24h;213 544 545912 802 669963 524 660.www.sosvozamiga.org