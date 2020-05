Neste domingo, o Facebook e o Instagram encheram-se de fotos de mães e filhos. Numa garagem, Dolores Aveiro agradeceu aos filhos os presentes que lhe deram neste Dia da Mãe. Com um ramo de flores, a mãe de Cristiano Ronaldo aparece ao lado de um carro preto, da marca Mercedes, com um enorme laço encarnado.Muitos foram os que optaram por publicar fotos antigas com as mães, como Assunção Cristas, Bárbara Guimarães, Sara Sampaio ou Herman José que escolheu uma imagem em que a mãe está em cima de uma mota. Tânia Ribas de Oliveira publicou uma foto em criança ao colo da mãe e escreveu: "Feliz Dia para a Mãe mais bonita do nosso mundo!". Cláudio Ramos também mostrou a sua mãe em jovem e Cristina Ferreira aparece com o filho, Tiago, então recém-nascido.