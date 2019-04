Paixão "proibida" foi assumida e os dois pensam em casar.

Miguel Oliveira, de 24 anos, vive uma paixão "proibida" com a filha da madrasta. O piloto e Andreia, que assumiram a relação há três anos, vivem juntos desde a adolescência.



Segundo conta a Flash!, em 2003, após a separação dos pais, Miguel ficou a viver com o pai que acabou por se juntar a outra mulher.



A madrasta tinha dois filhos e as duas famílias acabaram por se unir. Daí nasceu a paixão entre o piloto de MotoGP e Andreia, que se conheceram aos 13 anos.



A revista avança que o início da relação foi atribulado, uma vez que ambos faziam por esconder os sentimentos, devido ao envolvimento entre os pais de cada um.



Agora, pensam em casar. Nas redes sociais, partilham diversas fotos ao lado da sua cara metade.