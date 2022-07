O multimilionário terá, alegadamente, tido um caso com a ex-mulher de Sergey Brin. Musk desmente a notícia, dizendo que a mesma é "uma treta".

Musk desmente ter tido um caso com mulher do fundador da Google

O The Wall Street Journal avançou, este fim-de-semana, que o fundador da SpaceX se envolveu num "breve caso" com a mulher de Sergey Brin, co-fundador da Google. O caso terá levado a que Brin pedisse o divórcio e pusesse um fim à amizade com o diretor da Tesla. Musk recorreu ao Twitter para desmentir a notícia, afirmando que os dois multimilionários continuam amigos.