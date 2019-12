Morreu Marie Fredriksson, cantora que pertencia ao duo sueco Roxette. Tinha 61 anos e morreu na manhã de segunda-feira.

A notícia foi confirmada pelo manager da artista: "Com grande tristeza, anunciamos que uma das maiores e mais queridas artistas morreu. Marie Fredriksson morreu na segunda-feira, de uma doença."



Os media frisam que Fredriksson sofria de cancro no cérebro. Foi diagnosticada em 2002, e depois de uma cirurgia, a artista perdeu muitas capacidades que teve que reaprender como a da leitura, indica o jornal sueco Ilta-Sanomat.



O duo, com Marie e Per Gessle, é conhecido pelas canções Must Have Been Love ou Listen to Your Heart. Formado em 1986, tornou-se uma das bandas mais populares dos anos 90. Fredriksson lançou ainda dez álbuns a solo.







Em junho de 2016, a tour de celebração dos 30 anos dos Roxette foi cancelada devido à saúde de Fredriksson. A cantora deixa o marido e dois filhos.