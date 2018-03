Mickael Carreira partilhou esta terça-feira a produção que fez para a revista GQ, que o mostra a segurar ao colo a pequena Beatriz.Em duas publicações no Instagram, Mickael explica que "é uma edição muito especial, por ter duas capas, e porque, afinal, sempre é o mês do pai e o mês dela a minha Beatriz".Beatriz nasceu em Março de 2017, fruto da relação do artista com Laura Figueiredo.