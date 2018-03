"Miranda" de Sexo e a Cidade pondera concorrer às eleições em Nova Iorque

A actriz Cynthia Nixon, uma das protagonistas da série O Sexo e a Cidade, está a ponderar avançar com uma candidatura ao cargo de governadora de Nova Iorque. As primárias estão marcadas para 13 de Setembro e as eleições para o governo do estado serão a 6 de Novembro.

Segundo o The New York Times, que cita uma fonte próxima do processo, a actriz que fazia de Miranda Hobbes na famosa série que se passava em Nova Iorque já iniciou conversações para criar uma equipa de campanha e o anúncio que vai participar nas primárias não estará longe. "Muitos nova-iorquinos preocupados têm encorajado Cynthia a concorrer ao cargo, e, como ela disse anteriormente, ela irá continuar a explorar essa possibilidade", disse a agente da actriz, Rebecca Capellan, em comunicado.

A actriz nunca escondeu a sua oposição ao actual governador, o democrata Andrew M. Cuomo, tendo já falado publicamente de questões mais relacionadas com a saúde. Alguns dos apoios que procura virão da ala mais à esquerda dos democratas.

Nixon é ainda muito próxima do mayor nova-iorquino, Bill de Blasio, também ele um conhecido opositor de Cuomo. Caso avance e vença, a actriz, homossexual assumida, será a primeira mulher a assumir o cargo.