Ao fim de 16 anos afastada da vida pública devido a uma depressão profunda – por causa da forte pressão do rígido protocolo da Casa Imperial para que tivesse um filho varão – a princesa Masako torna-se imperatriz do Japão esta quarta-feira, dia 1, quando o seu marido, o príncipe Naruhito, ascende ao Trono do Crisântemo.

Depois de mais de três décadas de reinado, o atual monarca, Akihito, de 85 anos, vai abdicar em favor do filho, Naruhito, que será o 126.º imperador do país do sol-nascente e o país terá uma nova era imperial, a Reiwa, que significa "ordem" e "harmonia". Masako tem recuperado nos últimos anos parte da sua agenda e surge sorridente nas aparições públicas. A sua equipa médica confirma a melhoria, embora alerte para o delicado estado da princesa. Ser imperatriz exige novas responsabilidades e expectativas demasiado altas sobre ela que poderá levar a uma recaída de anos de tratamento.

Violenta pressão da Casa Imperial

O calvário de Masako, de 55 anos, começou logo depois de se ter casado, em Junho de 1993, e entrado na mais antiga monarquia do mundo – fundada no século V a.C. – que tem um dos protocolos mais rígidos. Primeiro, o choque com a sua nova condição de mulher do herdeiro do trono, depois a violenta pressão para ter um filho varão que garantisse a sucessão, já que no Japão impera a lei sálica (que impede as mulheres de serem herdeiras do trono).

Obrigada a ter aulas de poesia, violino e protocolo, todos os gestos da princesa passaram a ser manipulados pela Agência da Casa Imperial, que é o órgão governamental, responsável por questões do Estado relativas à família imperial, e que controla todos os membros como marionetas. Submetida a tratamentos de fertilidade, em 1999 sofreu um aborto. Antes de engravidar pela segunda vez, passou a ter um dos melhores obstetras à sua cabeceira, durante as 24 horas. Só que a 1 de Dezembro de 2001 nascia uma rapariga, a princesa Aiko. A exigência para que concebesse um filho só aliviou em 2006, com o nascimento de Hisahito, filho do príncipe Akishino, irmão de Naruhito, tornando-se o terceiro na linha de sucessão.

Masako, conhecida como "princesa triste", tem tido muita dificuldade em adaptar-se a uma dinastia tão opaca, cujos membros foram durante séculos considerados seres divinos, descendentes do deus do Sol, e que por isso viviam em absoluta reclusão. Só em 1945, quando as bombas atómicas que atingiram as cidades de Hiroshima e Nagasaki – e levaram à rendição do império japonês aos Aliados, pondo fim à II Guerra Mundial – é que a figura do imperador se humanizou.



Obrigada a casar-se

Em 2004, a princesa deu os primeiros sinais de que atingira o limite, quando o marido apareceu sozinho no casamento de Felipe e Letizia de Espanha. Sem vida profissional nem social, Masako não tem direito a possuir bens pessoais, a escolher a roupa que veste ou aquilo que come, a telefonar – nem para os familiares mais diretos – a fazer compras ou tão pouco a sair do palácio sem autorização. Caminhar três passos atrás do marido, não falar, a menos que falem consigo, e sorrir pouco são algumas das regras que lhe foram logo ensinadas. Esgotada e frustrada, nem o carinho do marido e a alegria da filha eram capazes de a animar, tornando-se cada vez mais prisioneira do Trono do Crisântemo. Contam-se pelos dedos as ocasiões em que apareceu nos últimos 16 anos.

A plebeia Masako Owada, filha de um diplomata, ex-ministro, entrou na família imperial japonesa sem querer. Licenciou-se em Ciências Económicas, na Universidade de Harvard, em Direito na Universidade de Tóquio, e fez ainda uma pós-graduação em Relações Internacionais, em Oxford. O maior azar da sua vida deu-se em 1986, ao cruzar-se com o príncipe Naruhito, numa recepção oficial à infanta Elena de Espanha. Ele procurava mulher para se casar e fixou-se logo nela. Propôs-lhe casamento, mas Masako recusou durante sete anos.

Alegre, moderna, fluente em cinco línguas – japonês, inglês, francês, alemão e russo – e independente, Masako tinha um futuro profissional brilhante à sua frente e casar-se não era prioridade. Mas como no Japão não se pode dizer "não" a um membro da família imperial, o pai acabou por convencê-la a aceitar o pedido de casamento, evitando submeter a família à vergonha e à desonra. A ousadia de ter falado mais 39 segundos do que Naruhito, na conferência de imprensa do anúncio do seu noivado, valeu-lhe a primeira reprimenda da Agência, que a seguir proibiu as suas leituras do escritor Kenzaburo Oe, vencedor do Nobel e um severo crítico do funcionamento da casa imperial.