Mar-a-Lago: a luxuosa mansão que Trump escolheu para viver depois da Casa Branca

Na terça-feira, o resort foi alvo de buscas por parte do FBI. Tem casas de banho com lavatórios em ouro e conta com campos de ténis, golfe e ginásios, à disposição de todos os hóspedes. Uma noite custa cerca de 1.900 euros.