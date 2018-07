A publicação polémica de Madonna

Lisboa não foi o primeiro sítio em que as palavras "Madonna" e "estacionamento" se juntaram e causaram polémica. Em 2016, os vizinhos da cantora em Nova Iorque queixaram-se às autoridades por esta ter pintado uma faixa amarela no passeio a impedir o estacionamento à frente do seu portão, instalado placas de proibição falsas e gravado as palavras "não estacionar" no pavimento.Segundo o jornal britânico The Daily Mail , os vizinhos queixaram-se às autoridades. Quando o tablóide publicou a história, Madonna reagiu mal via Instagram. "Sim c***** eu sou a Madonna e esta é a minha entrada", escreveu a cantora. "Se as pessoas estacionam à minha frente eu não consigo conduzir! Lamento muito que a cidade não goste da cor amarela! Vamos pintar um bom cinzento aborrecido para manter os nossos vizinhos felizes! Desculpem! Vou rezar três avés-maria por esta transgressão!"Madonna tem uma mansão avaliada em 34,5 milhões de euros no Upper East Side de Nova Iorque. Para manter a entrada livre de carros, tomou as polémicas medidas, que são ilegais: os espaços que ela limitou são públicos.Além da sinalização abusiva, outro motivo de queixa dos vizinhos foi a actuação do staff de Madonna quando ela saía de casa. "O que nos enfureceu mais foi que quando ela sai um membro do staff literalmente vai para o meio da rua e impede tanto carros como peões de passar", contou um vizinho ao Daily Mail.Em Abril de 2016, um mês depois de estalar a polémica, Madonna acabou por remover os sinais falsos de "não estacionar" e retirou a tinta amarela do passeio. Alterações deram-se dois dias antes de ela ter de pagar uma multa de €215 à câmara de Nova Iorque.