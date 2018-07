Backstreet Boys surpreendem fãs dentro de elevador

Os Backstreet Boys foram ao programa Total Request Live (TRL) a semana passada - e passaram algum tempo no elevador das instalações da MTV, surpreendendo as fãs que iam entrando.Muita das fãs, que iam assistir ao TRL ao vivo, usavam t-shirts da famosa boys band. "Gosto da tua shirt", disse Richardson a uma das raparigas.Um dos momentos altos, captados pela MTV, foi a banda cantar o tema "I Want It That Way" com as fãs. Veja: