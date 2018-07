Cantor brasileiro vinha de Barcelona para Portugal quando foi reconhecido pelos passageiros.

Caetano Veloso não esperava por esta surpresa enquanto viajava de Barcelona, Espanha, para Portugal. Quando o viram no avião, os passageiros começaram a cantar a música Sozinho, um dos maiores êxitos do cantor.





Veloso tem três concertos marcados esta semana em Portugal: um deles foi ontem, dia 30 de Julho, no Porto, e os outros dois serão em Lisboa, a 1 e 2 de Agosto.



<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpaulalavigneofi%2Fvideos%2F2070259419653949%2F&show_text=0&width=476" width="476" height="476" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>



No vídeo, vê-se Veloso (na ponta do avião) e os seus três filhos, que se esconderam divertidos ao ouvir a serenata ao pai. Caetano Veloso está em Portugal para apresentar Ofertório, um espectáculo que o levou a viajar por toda a Europa e feito em conjunto com os três filhos: Moreno, Zeca e Tom.



O momento foi partilhado nas redes sociais por Paula Lavigne, que é mulher e empresária de Caetano Veloso. Depois de uma separação durante onze anos, os dois reconciliaram-se em 2016.