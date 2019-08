Jazmin Grace parece ter sido a única herdeira do talento da avó Grace Kelly, que antes de ser princesa do Mónaco foi uma das estrelas mais brilhantes de Hollywood. Depois de ter iniciado carreira na música – como a tia Stephanie que nos anos 80 lançou vários êxitos – a filha ilegítima de Alberto do Mónaco, de 61 anos, vai estrear-se na representação, integrando o elenco da terceira temporada da série The Marvelous Mrs. Maisel, uma das mais premiadas dos últimos anos, com três Globos de Ouro e oito Emmy. Apesar de não ter conhecido Grace Kelly, que morreu dez anos antes de ela nascer, Jazmin idolatra a avó de quem publica imensas fotos no Instagram.

Fora da linha de sucessão

A cantora e atriz, de 27 anos, vive em Los Angeles mas apesar de estar longe do Mónaco mantém uma relação próxima com os Grimaldi. Jazmin nasceu a 4 de março de 1992, fruto de um romance fugaz do príncipe Alberto - que até se casar com a sul-africana Charlene Wittstock, em 2011, teve fama de playboy - com Tamara Rotolo, uma norte-americana que trabalhava como empregada de hotel e que é hoje agente imobiliária. No início Alberto – que é pai de outro filho bastardo, Alexandre, de 15 anos – não quis reconhecer a filha nem dar-lhe uma pensão. Só em 2006 é que decidiu assumir-se como pai quando ela já tinha 14 anos. Por ser ilegítima, Jazmin não está incluída na linha de sucessão ao trono, segundo a Constituição do Mónaco, que determina que só os descendentes diretos e legítimos do monarca podem herdar a coroa – casos dos gémeos Jacques e Gabrielle, de 4 anos, filhos de Alberto e de Charlene Wittstock.

Integrada nos Grimaldi

Desde 2006, pai e filha têm mantido uma estreita relação e ela está completamente integrada na família. Jazmin passa os verões no principado, com os irmãos e os primos, e tem marcado presença em todos os eventos importantes da família. O último foi o casamento do primo Louis Ducruet, filho da princesa Stephanie, com Marie Chevallier, onde ela esteve com o namorado, o cantor e modelo Ian Mellencamp, sobrinho do famoso músico John Mellencamp, que vive com a atriz Meg Ryan.