A socialite norte-americana Kim Kardashian surgiu esta segunda-feira aos fãs com um novo visual. A estrela de televisão partilhou múltiplas fotografias através da rede social Instagram usando um colar especial, um implante colado ao pescoço que brilha no escuro e, segundo Kim, se mexia de acordo com os seus batimentos cardíacos.

Tudo tinha, afinal, explicação: os implantes eram uma promoção ao seu amigo, o empresário Simon Huck, e ao seu próximo evento teatral, o "A. Human". "Ele move-se ao ritmo do meu coração" referiu num dos vídeos partilhados.

Say what?! @KimKardashian shows off "alien necklace implant" that lights up to the rhythm of her heartbeat. The temporary piece is part of an art experience called ‘A. Human’ founded by her friend @SimonHuck. pic.twitter.com/mTcA12khA9

Seguindo a página que Kim publicitou nas suas fotografias, era possível visitar o projecto em que vários modelos também participaram e que incluem acessórios como implantes no corpo – ou implantes como acessórios no corpo. "A. Human" é uma experiência de arte interactive que estará exposta ao público a partir de 5 de Setembro, em Nova Iorque.

Já esta quarta-feira, a mulher do cantor Kanye West surgiu em fotografias a treinar no ginásio, sem implantes e sem colar ao pescoço.