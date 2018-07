Tenista espanhol está no topo do ranking mundial e a sua fortuna é avaliada em 45 milhões de euros.

Rafael Nadal é o tenista no topo do ranking mundial de ténis. Mas o sucesso do espanhol não se limita ao desporto: estende-se também aos negócios. Para o ajudar a administrar a fortuna de 45 milhões de euros, conta com a ajuda da família e do seu agente, Carlos Costa. E dá-se ao luxo de comprar alguns "brinquedos", conta o jornal ABC.



Em Abril de 2016, Nadal tornou-se dono de um iate de 23 metros que vale três milhões de euros. Com três camarotes e casa-de-banho em cada um deles, a embarcação chama-se Beethoven. Só se fabricam 40 embarcações semelhantes a esta por ano.



Em 2013, Nadal comprou uma casa na ilha de Maiorca, de onde é natural. Investiu quatro milhões de euros num chalet de 1.400 metros quadrados, inseridos num terreno com 7 mil metros.



Do outro lado do Atlântico, mantém uma habitação em La Romana, na República Dominicana. A 45 minutos da capital Santo Domingo, custou-lhe 500 mil euros.



E Nadal não fica pelas casas: também é dono de um Aston Martin DBS que vale 250 mil euros.



Quanto a negócios, o tenista investiu 10 milhões de euros no resort Secrets Aura Cozumel, na ilha de Cozumel, México. Foi por amor: o local fê-lo lembrar-se da Maiorca da sua infância.



Também apostou na restauração, tendo participado, ao lado do basquetebolista Pau Gasol e do cantor Enrique Iglesias, na abertura do restaurante Tatel, em Madrid. Os empresários Abel Matutes Jr. e Manuel Campo também integram este negócio: o espaço abriu em 2015.