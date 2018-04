A filha de Khloe Kardashian e Tristan Thompson já nasceu. A notícia está a ser avançada pelo site TMZ e surge numa altura em que o casal foi notícia por supostas triações do basquetebolista à namorada. O pai não terá assistido ao nascimento da criança.Segundo várias publicações norte-americanas, Thompson trai Khloe pelo menos desde Outubro do ano passado, já a socialite estava grávida de três meses. O mesmo site tornou público um vídeo onde o atleta aparecia em clima de flirt e aos beijos a duas mulheres. Há cinco dias, o basquetebolista foi visto a entrar com uma mulher num hotel em Nova Iorque.De acordo com o E!, Kris Jenner deslocou-se para Cleveland, onde decorreu o parto, para apoiar a filha. A família acha que Khloe deve terminar a relação, mas apoia qualquer decisão que a agora mãe decida tomar.