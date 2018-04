Um novo documentário sobre a natureza mostra a rainha e o apresentador a passear pelo jardim real e a ponderar plantar novas árvores em Buckingham. "Não vou estar cá para isso", graceja monarca.



A estreia de The Queen's Green Planet (O Planeta Verde da Rainha, em tradução livre) não se trata de um qualquer novo documentário sobre conservação da natureza - é muito especial porque conta com duas das figuras britânicas mais icónicas dos últimos 50 anos. No filme, a rainha Isabel II revê a sua actuação como rainha de um dos mais poderosos países do mundo ao longo dos seus 66 anos de reinado. A entrevista é conduzida pelo icónico David Attenborough, o homem que deu voz a programas como Planet Earth e Blue Planet. O documentário centra-se em temas ecológicos, mas passa também pela actuação da rainha.



Durante a entrevista os protagonistas (ambos com 91 anos de idade) discutem a possibilidade de lançar um projecto de conservação da natureza que inclui a plantação de florestas nativas nos 53 países que compõem a Commonwealth. Os dois britânicos brincam então sobre a possibilidade de virem a existir novas árvores nos jardins do Palácio de Buckingham.



"Pode ser que sim", admite a rainha, pausando e dizendo depois com um pequeno sorriso: "Eu não vou estar cá para isso, no entanto". Attenborough ri-se um pouco mas não insiste no assunto e continua a contemplação das árvores do jardim.





O documentário deverá ser transmitido na ITV na segunda-feira. Conta com a participação de outros membros da família real e com a actriz Angelina Jolie.