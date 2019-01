O príncipe Filipe, marido da rainha Isabel II, esteve envolvido num acidente automóvel no início do ano. Poucos dias depois, o príncipe Filipe voltou a dar que falar por ser apanhado a conduzir sem cinto de segurança pela impressa britânica. O príncipe, de 97 anos, divulgou este domingo uma carta que enviou a uma das mulheres envolvidas no acidente que provocou.Na missiva, o princípe confessou estar "profundamente arrependido" e justifica o acidente por estar um dia com "muito sol", razão pela qual não conseguiu ver os carros a aproximarem-se. Filipe desejou ainda uma "rápida recuperação" a Emma, que partiu um braço.O príncipe admitiu ainda que também ele ficou "um tanto abalado após o acidente".