A duquesa de Cambrigde foi uma das figuras mais aguardadas na capela de St. George. Afinal era a sua primeira aparição pública desde o nascimento do seu terceiro filho, príncipe Louis, a 23 de Abril.

Elegantíssima e fiel a Alexander McQueen – que usou no seu próprio casamento – Kate optou por um vestido amarelo muito claro e um chapéu a condizer, de Philip Treacey, e sapatos Jimmy Choo. Chegou com os filhos, os príncipes George e Charlotte, que foram pajem e dama de honor no casamento do tio, e sentou-se ao lado de Camilla na primeira fila.

Nas redes sociais, Kate foi muito criticada por quem considerou que a mulher do príncipe William tentou ofuscar a noiva com a cor do seu vestido. "Não posso acreditar que Kate tenha ido de branco/creme no dia de outro casamento real", disse um internauta.