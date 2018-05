Depois de ter passado a última noite de solteira com a filha, a mãe de Meghan Markle, Doria Ragland, chorou antes, durante e depois da cerimónia na capela de St. George.

Sentada com as mãos no colo, a norte-americana, de 61 anos, estava visivelmente comovida ao ver a sua única filha, a quem trata por Flor, vestida de noiva. Doria escolheu um vestido verde claro, de Fernando Garcia e Laura Kim, de Oscar de la Renta, para o grande dia.

A mãe de Megham, a única convidada do lado da noiva, atraiu ainda mais os holofotes depois do escândalo em que o seu ex-marido, Thomas Markle, se envolveu por supostamente ter vendido fotos suas a um paparazzi. Tudo indicava que Meghan iria chegar ao altar pela mão do pai, até três dias antes do casamento. Mas, na sequência da polémica das fotos, Thomas Markle terá sofrido graves problemas de saúde e foi internado.

Doria, que tomou chá com a Rainha na véspera do casamento, é uma assistente social e instrutora de ioga, que até há pouco tempo trabalhou na clínica Didi Hirsch, na Califórnia.