É oficial: o príncipe Harry e Meghan Markle deram o nó numa cerimónia religiosa, testemunhada por 600 convidados, entre os quais os membros da família real britânica e a mãe da noiva, Doria Rogland.A celebração ficou marcada por várias situações, entre as quais a emoção do noivo, o momento de riso ainda por explicar dentro da capela de São Jorge e também as primeiras palavras proferidas por Harry à sua ainda futura mulher quando a viu subir ao altar vestida de branco."Estás deslumbrante" terá sido a frase proferida pelo filho mais novo de Diana, segundo avança a Sky News.O vestido utilizado pela actriz norte-americana ficou a cargo da marca francesa Givenchy e foi desenhado por Clare Waight Keller, a nova directora artística da casa de alta costura. Custou aproximadamente 285 mil euros.