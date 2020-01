A estrela da MTV Alexis Eddy foi encontrada morta em casa, em West Virginia, nos EUA. Segundo o site de notícias TMZ, a jovem conhecida por participar num reality show da estação norte-americana sofreu uma paragem cardíaca, desconhecendo-se se o ataque de coração foi provocado por causas naturais ou não.As autoridades, que encontraram a jovem na quinta-feira, aguardam os resultados de um exame toxicológico e continuam a recolher provas para saber o que se passou.Alexis tornou-se conhecida por participar no Are You The One, um programa de encontros na MTV, em 2017. Durante um dos episódios revelou que uma prima foi condenada por homícidio. Nas redes sociais , falou abertamente sobre consumo de drogas. Aos seus seguidores, garantiu que estava sóbria há vários meses.O E! adiantou também que a jovem anunciou, em outubro de 2019 que estava noiva, mas a publicação nas redes sociais foi apagada.