Goucha deixa mensagem para Cristina Ferreira

Apresentaram as manhãs da TVI durante 14 anos, mas agora chegou a altura de se separarem. A dupla composta por Manuel Luís Goucha e Cristina Ferreira acabou, com a contratação da apresentadora para a SIC, num negócio que vai valer a Ferreira cerca de um milhão de euros por ano. O apresentador já reagiu às notícias do afastamento da sua colega com uma publicação nas redes sociais.Apesar de passarem agora a ser rivais - Cristina Ferreira irá apresentar as manhãs da estação de Carnaxide -, Manuel Luís Goucha deixou uma mensagem que mostra que não guarda ressentimentos para com a antiga companheira.

Nas redes sociais, horas depois de se saber da mudança, Goucha partilhou uma imagem dos dois com a legenda "Amor... para sempre!"