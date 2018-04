Kate Middleton já deu entrada no St. Mary's Hospital e já está nas "fases iniciais" do trabalho de parto. A notícia é avançada pela Sky News.De acordo com a casa real britânica, era esperado que o bebé, cujo sexo ainda permanece desconhecido, nascesse no mês de Abril. A duquesa vai ser acompanhada pela mesma equipa médica que a ajudou no nascimento dos primeiros dois filhos.Recorde-se que Middleton deu entrada no mesmo hospital onde nasceram os príncipes George, de quatro anos, e Carlota, de dois.