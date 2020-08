Flavio Briatore tem Covid-19 e foi internado em estado grave

Flavio Briatore, ex-magnata da Fórmula 1 e empresário, está infetado com Covid-19 e teve de ser internado num hospital de Milão por o seu estado ser considerado grave, segundo a imprensa italiana. Briatore, de 70 anos, tem andado no centro da polémica por ter enfrentado o governo do seu país por causa do encerramento da sua discoteca Billionaire, em Porto Cervo, na Sardenha, como aconteceu com todos os estabelecimentos noturnos. O clube de Briatore – que classifica a gestão da crise sanitária como "catastrófica" – tornou-se um dos focos de coronavírus, com pelos menos 52 contágios entre os funcionários.A Billionaire fechou portas no passado dia 17, ainda que a parte do restaurante se tenha mantido aberta. "Estão loucos? Para onde hão de ir os jovens se fecham as discotecas? Para casa, para a igreja?", reclamou o empresário. Briatore abriu aquele clube em 1998 e desde então é um dos locais preferidos de milionários, futebolistas e figuras do jet set internacional. O Billionaire tem outras filiais em Marbelha, em Montecarlo e no Dubai.O excêntrico milionário da Fórmula 1 namora com a estilista Maria Ludovica Campana, de 24 anos, e foi fotografado com ela de férias, na Sardenha, nas últimas semanas. Ludovica é a última de uma longa linha de famosas com quem Briatore se relacionou, como Naomi Campbell ou Heidi Klum, com quem tem uma filha.