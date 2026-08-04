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Filha da princesa Eugenie de Inglaterra nasceu em Lisboa

Luana Augusto
Luana Augusto 04 de agosto de 2026 às 22:45
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É a terceira filha do casal. O nome ainda não foi revelado.

A princesa Eugenie, da família real britânica, deu à luz o seu terceiro filho em Lisboa, anunciou esta terça-feira a Casa Real através das redes sociais. Segundo a RTP, a bebé nasceu no Hospital da Luz.

Princesa Eugenie de Inglaterra
Princesa Eugenie de Inglaterra Foto AP/Alastair Grant

A bebé "veio ao mundo na segunda-feira, 3 de agosto de 2026, às 18h20, num hospital de Lisboa, Portugal", anunciou a família real britânica. A nota dá ainda conta que a menina, que é filha de Eugenie e de Jack Brooksbank, nasceu com "2,975 kg". Para já, o nome mantém-se em segredo.

"Suas Majestades, o Rei e a Rainha e outros membros da Família Real, ficaram encantados com a notícia", lê-se na publicação partilhada pela Casa Real nas redes sociais. 

No Instagram, também a própria princesa, filha do príncipe André Mountbatten-Windsor e de Sarah Ferguson, deu as boas-vindas à filha. “Eu e o Jack estamos tão entusiasmados por anunciar a nossa menina Brooksbank! Estamos mais do que apaixonados pela nossa filhinha“, escreveu na publicação que já acumula milhares de mensagens de felicitações.

A recém-nascida é agora a terceira filha de Eugenie e Jack Brooksbank e ocupa o 15º lugar da linha de sucessão ao trono britânico. Quando o casal se casou, em outubro de 2018, já tinham dois filhos: August, de cinco anos, e Ernest de três.

O nascimento da primeira menina da família em Lisboa não foi, no entanto, um acaso: desde 2022 que Eugenie e Jack Brooksbank têm dividido o seu tempo entre Portugal e Londres, depois de o empresário ter começado a trabalhar no resort CostaTerra Golf and Ocean Club, em Melides.

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