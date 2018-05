A ex-mulher de Bruno de Carvalho, Cláudia Dias Gomes, desmentiu o presidente do Sporting que a acusa de ter desaparecido com a filha Diana - "Não sei onde está a minha filha Diana, porque a minha ex-mulher desapareceu com ela", disse neste sábado, durante uma conferência de imprensa sobre a situação actual do clube.Num comunicado enviado ao Diário de Notícias, Cláudia Dias Gomes esclarece que a pequena Diana se encontra consigo depois de ter pedido isso mesmo a Bruno de Carvalho na passada sexta-feira."Considerando que esta semana ocorreram situações graves e violentas e com um jogo que se previa complicado por questões de segurança, pedi ao Pai da Diana, na passada 6ª feira, que a nossa filha ficasse comigo neste fim de semana, poupando-a a tumultos e perturbações previsíveis. Aliás, é evidente que o Bruno não teria condições de passar qualquer tempo de qualidade com a Diana. Mais informei que ultrapassado este período tumultuoso passaria o seu tempo com a nossa filha", escreveu Cláudia Dias Gomes no comunicado enviado ao diário.A ex-mulher de Bruno de Carvalho diz ainda que espera que esta segunda-feira "Diana retomar as suas actividades e rotinas normais, como qualquer criança".