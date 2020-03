Estas famosas têm brasão

ePaper ou encontre-o nas bancas a 04 de março de 2020.

Na árvore genealógica destas atrizes, modelos, apresentadoras e cantoras, há marqueses, duques, barões, condes, viscondes e fidalgos às dezenas. Exemplos? A modelo e atriz Júlia Palha é descendente do Rei D. João VI, do duque de Loulé e do Marquês de Nisa. Matilde Breyner, outra atriz, é neta do conde de Mafra (do lado do pai) e do conde da Ribeira Brava (por parte da mãe).Inês Castel-Branco é trineta do 1º visconde de Alter do Chão, a apresentadora Maria Cerqueira Gomes descende do 8.º conde de Pombeiro e de cavaleiros e fidalgos da Casa Real, a cantora Carolina Deslandes é tetraneta do conde da Borralha, a atriz Inês Herédia é prima de D. Isabel de Herédia, mulher do duque de Bragança, e a cantora Joana Alegre, filha do socialista e poeta Manuel Alegre, é bisneta da 1ª baronesa de Recosta. Os pergaminhos não as impede de se envolverem em polémicas nas redes sociais, a ponto de trocarem insultos.