As manias e inseguranças de Mark Zuckerberg

É um dos empresários mais ricos do mundo e parece que anda sempre com a mesma roupa. Mark Zuckerberg, CEO do Facebook, tem uma espécie de farda oficial: t-shirt cinzenta de algodão ou sweatter da mesma cor e calças de ganga. Mas ele tem uma explicação: não gastar energia a pensar no que vai vestir ajuda-o a manter o foco no que é importante.Em 2010, o Facebook era uma empresa moderna e divertida e muitos entendiam que o outfit descontraído de Zuckerberg era a imagem que os representava. Agora sabe-se que as t-shirts básicas do milionário norte-americano, de 35 anos, são do designer italiano Brunello Cucinelli, que utiliza caxemira da mais alta qualidade na confeção das suas peças e cada uma pode custar entre 800 e 2 mil euros.No livro Facebook – The Inside Story, o autor Steven Levy, editor da Wired, traça um perfil do homem forte do Facebook, Instagram e Whatsapp como empreendedor e como pessoa. Levy retrata Zuckerberg como um homem frágil, "consumido pela sua imagem pública", obcecado em aparentar tranquilidade e esconder qualquer sinal de nervosismo e insegurança sempre que fala em público. As suas t-shirts cinzentas têm de estar sempre secas de qualquer mancha de transpiração e impecáveis. Para isso, alguém da sua equipa deverá ter sempre à mão um secador que lhe faça desaparecer o excesso de suor, antes de um discurso importante.Diz-se que o trauma de Zuckerberg teve origem numa audiência no congresso norte-americano, em 2018, em que durante cinco horas deu explicações sobre a proteção de dados dos utilizadores do Facebook no escândalo Cambridge Analytica. Na ocasião, Mark levava um fato azul escuro e uma camisa branca, que revelava a quantidade de suor que transpirava cada vez que respondia a uma pergunta incómoda ou inócua. Sobre este assunto, a porta-voz do Facebook, Liz Bourgeois, enviou um e-mail ao site Business Insider a contestar a informação.A Mark Zuckerberg não se lhe conhecem hobbies ou gostos – à exceção do seu fascínio pelo primeiro imperador romano, Augusto, que inspirou o seu corte de cabelo e o nome do filho, August. Os desafios a que se impõe, divulga-os para se obrigar a cumpri-los, como usar gravata, falar mandarim, comer apenas animais que seja capaz de matar com as suas próprias mãos ou ler um livro a cada duas semanas.Filho de um dentista e de uma psiquiatra, que deixou de trabalhar para cuidar dos quatro filhos, Mark, nascido a 14 de maio de 1985, em Nova Iorque, desenvolveu um interesse por tecnologia muito cedo. Aos 11 anos criou um programa de mensagens chamado "Zucknet", que o pai passou a usar no consultório. Em 2012, casou-se com a pediatra Priscilla Chan, de origem chinesa, que conheceu quando ambos estudavam na Universidade de Harvard. Tiveram duas filhas: Maxima, nascida em 2015, e August, em 2017. Ocupa o 6.º lugar dos mais ricos do mundo, com uma fortuna de 67,4 mil milhões, no ranking da Forbes.