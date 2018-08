A britânica Mel B confessou que vai entrar num programa de reabilitação para combater os vícios do álcool e do sexo e também para tratar a perturbação de stress pós-traumático que lhe foi diagnosticado após o divórcio de Stephen Belafonte, em que foram denunciados abusos, vídeos sexuais e maus tratos.





"Tenho perfeita consciência de que tenho estado em crise. Ninguém me conhece melhor do que eu, mas estou a lidar com o assunto". confessou a antiga cantora das Spice Girls, em declarações ao The Sun, explicando que assume os problemas por haver "muita gente" que sofre do mesmo. "Fui recentemente diagnosticada com stress pós-traumático e até ao momento isso tem-me ajudado. Não sou perfeita e nunca fingi que era. Estou a tentar ser uma pessoa melhor pelos meus filhos, que amo mais do que a minha própria vida, e por todas as pessoas que sempre me apoiaram", sublinhou.

Ao mesmo jornal, Mel B não escondeu que "os últimos seus meses foram incrivelmente difíceis". "Tenho estado a trabalhar com um escritor no meu livro, Brutally Honest [Brutalmente honesta], e tem sido muito traumatizante reviver uma relação emocionalmente abusiva e confrontar tantos problemas. Sou muito honesta quanto ao facto de beber para atenuar a minha dor, mas isso é apenas uma técnica que muitas pessoas usam para mascarar o que se passa efectivamente nas suas vidas", disse a cantora, rematando: "Às vezes é demasiado difícil lidar com todas as minhas emoções. Porém, o problema nunca foi o sexo ou o álcool é mais profundo do que isso."