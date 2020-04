Katy Perry recorreu às redes sociais para revelar o sexo do primeiro filho, fruto da relação com o ator Orlando Bloom.





Ver esta publicação no Instagram it’s a girl Uma publicação partilhada por KATY PERRY (@katyperry) a 3 de Abr, 2020 às 8:32 PDT

A cantora partilhou a notícia na sua conta na rede social Instagram. "É uma menina", escreveu Perry na legenda de uma fotografia onde surge Bloom com o rosto cheio de bolo e coberto de chantilly cor de rosa.

No início do mês de março, Katy Perry, de 35 anos, confirmou que estava grávida num videoclipe do seu último single 'Never Worn White'.

A cantora de Teenage Dream, que ficou noiva de Orlando Bloom no último dia dos namorados, deverá dar à luz no verão.



Este é o primeiro filho enquanto casal, mas o segundo de Bloom. O ator tem um filho de nove anos, Flynn, fruto da relação com a ex-esposa, Miranda Kerr.