Pink e filho de três anos tiveram coronavírus

A cantora sublinhou que tanto ela como a família já estavam de quarentena em casa, ainda antes de testar positivo. " A minha família já estava abrigada em casa e vamos continuar a a fazê-lo nas próximas duas semanas, seguindo as instruções do nosso médico", acrescentou.



No entanto, na mesma publicação, a cantora, referiu que os novos testes realizados nos últimos dias revelaram que estavam curados. "Há uns dias repetimos os testes que felizmente testaram negativo", escreveu.

Pink recorreu também à plataforma para criticar o governo dos EUA pela falta de testes para o coronavírus.

"É uma farsa e fracasso absolutos o facto do nosso Governo não tornar os testes amplamente acessíveis", critica, sublinhando que qualquer um pode ser infetado pela nova pandemia. "Esta doença é grave e real. As pessoas precisam de saber que a doença afeta jovens e idosos, saudáveis ?, ricos e pobres, e devemos tornar os testes gratuitos e mais acessíveis para proteger os nossos filhos, famílias, amigos e comunidades", afirma.

A cantora doou ainda um milhão de dólares para ajudar ao combate ao coronavírus.

"Num esforço para apoiar os profissionais de saúde que lutam na linha da frente todos os dias, doei 500 mil dólares para o Fundo de Emergência do Temple University Hospital, em Filadélfia, em homenagem a minha mãe, Judy Moore, que trabalhou lá durante 18 anos", anunciou a cantora, e acrescentou: "Doei também 500 mil dólares para o Fundo de Crise de Emergência Covid-19 da Câmara da cidade de Los Angeles. OBRIGADO a todos os nossos profissionais de saúde e a todos no mundo que estão a trabalhar tão duro para proteger os nossos entes queridos. Vocês são nossos heróis! As próximas duas semanas são cruciais: por favor, fique em casa. Por favor. Fique. Casa", rematou.