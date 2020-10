Delphine Boël: justiça confirmou que é filha do rei da Bélgica

Foi preciso uma batalha em tribunal mas a artista Delphine Boël conquistou o direito de ser reconhecida como filha legítima do antigo rei da Bélgica. Tem agora os mesmos direitos e títulos que os três filhos fruto do casamento de Alberto II.Aos 52 anos, Delphine Boël é assim a mais nova Princesa da Bélgica. O monarca admitiu em janeiro ser pai biológico da artista depois de mais de uma década a contestar a paternidade.A sua mãe, a baronesa Sybille de Selys Longchamps, reclamava ter tido um caso de mais de 18 anos com Albert, antes de ele ser rei. Mas só depois de ele ter abdicado do trono, em 2013, e ter perdido a imunidade judicial é que Delphine Boël processou o rei para ver reconhecida a sua paternidade.Os testes de ADN provoram a parternidade. O resultado judicial dá a Delphine o direito a uma herança, ao uso do sobrenome do pai. Ainda assim fica de fora das subvenções reais, atribuíadas aos membros da família real.