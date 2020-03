Saiba onde Carlos e Camilla estão de quarentena

No meio da pandemia e infetado pelo coronavírus, Carlos de Inglaterra, de 71 anos, e a mulher, Camilla, de 72, sairam de Londres e refugiaram-se em Birkhall, a residência privada do príncipe de Gales, na Escócia. Aquele parece ser o local ideal para entrar em quarentena – a casa está localizada na propriedade do castelo de Balmoral, que tem 22 hectares, e onde Isabel II, de 93 anos, e o Duque de Edimburgo, de 98, também se isolaram na semana passada.Carlos esteve com a Rainha, no Palácio de Buckingham, no passado dia 12, e o vírus tem um período estimado de incubação entre 1 a 14 dias. Os médicos estão convencidos de que o príncipe terá sido contagiado a partir do dia 13, já que começou a desenvolver sintomas no último fim de semana. O Palácio de Buckingham não revela se Isabel II foi submetida ao teste do coronavírus, mas fez questão de realçar que a rainha "está bem". O teste de Camilla deu negativo, mas está isolada do marido, no retiro escocês.Birkhall é um lugar especial para o herdeiro do trono, pelos verões que viveu lá com os pais durante a infância, antes de a mãe ser coroada. Foi ali que se protegeu dos media depois do seu divórcio da princesa Diana, que passou a sua lua-de-mel com Camilla, em 2005, e que em 2010 se isolou para recuperar de uma infeção respiratória. Construída em 1715, Birkhall pertence à família real desde o tempo da Rainha Vitória, que a adquiriu como parte do castelo de Balmoral, e a ofereceu ao filho mais velho, o príncipe Eduardo, para residência de verão.Mais tarde, a rainha-mãe, avó de Carlos, ampliou a casa, que ela chamava "casinha grande", e fez um enorme jardim. Depois da sua morte, a casa passou para o neto mais velho, que continuou a ampliá-lo com novas espécies. O príncipe de Gales recorda os infelizes anos em que estava no colégio interno e a avó lhe escrevia cartas a dar-lhe notícias do jardim. "É um lugar muito especial para mim, sobretudo porque foi construído pela minha avó", disse Carlos à revista Country Life, numa rara reportagem sobre Birkhall, em 2013.Nesse mesmo ano, quando nasceu o seu primeiro neto, o futuro rei de Inglaterra plantou um pequeno bosque para o príncipe George, na esperança de que ele também ganhe afeto à propriedade. George e os irmãos, Charlotte e Louis podem brincar numa cabana, que um dia a bisavó, Isabel, e a sua irmã, a princesa Margarida, construíram. "É muito importante conservar os lugares que fazem a união a diferentes gerações", disse Carlos.