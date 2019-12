Aos 15 anos, Charlize Theron viu a mãe matar o pai. A atriz, de 44 anos, abordou a sua história numa entrevista à rádio NPR e contou como esta influenciou a sua vida.

Tudo aconteceu em junho de 1991. "O meu pai estava tão bêbado que ele não devia conseguir andar quando entrou em casa com uma arma. Eu e a minha mãe estávamos no meu quarto encostadas à porta porque ele estava a tentar abri-la", relata. "Nós estávamos contra a porta para o impedir de entrar. Ele deu um passo atrás e disparou contra a porta três vezes. Nenhuma das balas nos acertou, o que foi um milagre."

Para salvar a vida da filha e a sua, Gerda, a mãe de Charlize, disparou contra o marido, Charles Theron. Por ter agido em autodefesa, não foi acusada de nada.

"Esta violência familiar, este tipo de violência que ocorre entre a família, é algo que partilho com muita gente", considera a atriz. "Não tenho vergonha de falar sobre isso, porque penso que quanto mais falarmos disso, mais percebemos que não estamos sozinhos."

Charles Theron era alcoólico. "Penso, para mim, sempre houve esta história de crescer com viciados e o que isso faz a uma pessoa", acrescentou Charlize Theron. Era "um homem muito doente".

"Só o conhecia de uma maneira, que era como alcoólico. Era uma situação muito desesperada. A nossa família estava presa nela. E a imprevisibilidade diária de viver com um viciado é a coisa com que temos que lidar e que se integra no nosso corpo para o resto da nossa vida, mais do que um acontecimento que ocorreu uma noite", disse, referindo-se à morte do pai.

"Penso que a nossa família não era nada saudável. E tudo nos cicatrizou de determinada maneira. Claro, desejava que o que aconteceu naquela noite nunca tivesse acontecido. Infelizmente é o que acontece quando não chegamos à raiz dos problemas", adianta.

Charlize Theron tem dois filhos, ambos adotados: Jackson e August. Jackson é transgénero. Aos três anos, foi Jackson quem o disse à mãe. A atriz abordou a sua experiência como mãe solteira: "É definitivamente algo em que precisamos de trabalhar, este conceito do que uma família parece e o que constitui a família ‘certa’ ou uma família ‘forte’ ou como pensamos que devíamos parecer. Em muitos locais – e penso que para muita gente e nos EUA – ainda é muito tradicional no sentido que cada criança devia ter uma mãe e um pai. Já lidámos com a ideia de duas mães e dois pais, mas não tanto com a ideia de um pai solteiro. É uma pena", lamentou.