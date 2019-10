This has been a burden in my life for a few years now and finally I have got to the bottom of it...... pic.twitter.com/0YqJAoXuK1 — Coleen Rooney (@ColeenRoo) October 9, 2019

Coleen Rooney e Rebekah Vardy eram amigas, mas a mulher de Wayne Rooney começou a suspeitar que a outra era a responsável pelas notícias que o tablóide 'The Sun' publicava sobre ela e o marido.Por isso lançou-lhe uma armadilha e aparentemente a mulher de Jamie Vardy caiu nela. Coleen contou nas redes sociais que mudou as definições de privacidade das stories do Instagram, que passaram a ser visíveis apenas por uma pessoa: precisamente a mulher do futebolista do Leicester.Passou então a publicar, durante 5 meses, posts falsos - num deles dizia que estava a ponderar recorrer à manipulação genética para tentar ter uma menina - e verificou que as histórias apareciam pouco depois naquele jornal."Tem sido difícil guardar isto para mim e não fazer qualquer tipo de comentário, principalmente quando as histórias foram publicadas, mas tive de me manter em silêncio. Agora tenho a certeza de onde saíram: foi da conta de Rebekah Vardy", escreveu Coleen.Rebekah Vardy ficou chocada, conforme escreveu no Instagram: "Eu disse-te ao telefone que devias ter falado comigo se pensavas isto de mim. Eu nunca falei de ninguém sobre ti, os muitos jornalistas que ao longo dos anos me fizeram perguntas podem comprová-lo. Se pensavas que isto estava a acontecer devias ter falado comigo para que eu mudasse as minhas passwords, de modo a verificarmos se isso parava."Vardy diz que muitas pessoas têm acesso à sua conta de Instagram. "Eu não preciso do dinheiro, o que ganharia eu ao vender histórias sobre ti? Eu gostava muito de ti, Coleen, e estou triste por teres decidido fazer isto, principalmente agora, que estou grávida. Sinto-me enojada por ter de negar estas acusações, devias ter-me telefonado."