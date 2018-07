O apresentador James Corden decidiu aceitar um desafio de Tom Cruise e experimentar fazer Skydive. Conhecido por não gostar que os seus duplos façam as cenas de acção, o actor mostra estar confortável com o salto. Por outro lado, Corden cede aos nervos.

No mais recente episódio do programa The Late Late Show, os dois saltaram de uma altura de cerca de 4.500 metros. Antes do salto, Tom Cruise ainda deu umas dicas ao apresentador.





O mais recente filme da saga Missão Impossível estreia esta semana nas salas de cinema portuguesas.