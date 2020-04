Beyoncé doa milhões para lutar contra a Covid-19

Beyoncé doou seis milhões de dólares (5,6 milhões de euros) que serão distribuídos a organizações que apoiam pessoas durante a pandemia de Covid-19. A cantora norte-americana aliou-se ao fundador do Twitter, Jack Dorsey, e ao seu fundo de emergência #startsmall.Através da sua iniciativa BeyGood, Beyoncé vai apoiar a Aliança Nacional para Saúde Mental dos EUA, a Universidade da Califórnia - Los Angeles, e organizações locais para melhorar a saúde mental. Além disso, o dinheiro chegará ainda a associações que dão comida, água, material de limpeza, medicamentos, máscaras e items de higiene pessoal a quem deles precisa."As comunidades de cor estão a sofrer em proporções épicas devido à pandemia do novo coronavírus. Muitas famílias vivem em áreas com poucos serviços e em casas que tornam difícil manter o distanciamento social. As comunidades que já lidavam com falta de fundos para a educação, saúde e habitação enfrentam taxas de infeção alarmantes e mortes. E essas comunidades não têm acesso a testes e cuidados de saúde", lê-se num comunicado divulgado por Beyoncé no seu site oficial. A #startsmall já distribuiu oito milhões de dólares, sem contar com a doação de Beyoncé. Rihanna e Jay-Z criaram o fundo em parceria com Dorsey.