Assistente de Matthew Perry condenado a mais de três anos de prisão por injetar cetamina no ator

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O assistente pessoal do ator norte-americano Matthew Perry, que lhe injetou cetamina, resultando na sua morte, foi condenado esta quarta-feira a mais de três anos de prisão.



Matthew Perry morreu em outubro de 2023 AP

Kenneth Iwamasa, de 60 anos, declarou-se culpado em 2024 de uma acusação de conspiração para distribuir cetamina, resultando numa morte. Além de 41 meses de prisão, a sentença agora revelada inclui dois anos de liberdade condicional e uma multa de 10 mil dólares, pouco mais de 8.600 euros.

Trata-se do último de cinco arguidos a ser condenado no caso da morte do ator que protagonizou a série de comédia Friends, encerrando uma saga judicial que dura há cerca de três anos. Em tribunal admitiu que, nos dias que antecederam a morte, injetou em Perry pelo menos 27 doses de cetamina, incluindo três no dia em que o ator morreu, a 28 de outubro de 2023, quando foi encontrado a flutuar numa banheira de hidromassagem na sua casa em Los Angeles.

Segundo o jornal norte-americano The New York Times, os procuradores afirmam que Kenneth Iwamasa gastou dezenas de milhares de dólares em dezenas de frascos de cetamina para o ator ao longo de várias semanas. O Instituto de Medicina Legal de Los Angeles concluiu que a morte de Perry foi causada por “efeitos agudos” de cetamina e que o afogamento, a doença arterial coronária e os efeitos de opióide tiveram um papel decisivo no desfecho.

Iwamasa conhecia Perry há décadas, mas apenas se tornou assistente residente em 2022. Os procuradores afirmam ainda que ele tinha conhecimento do historial do ator no que diz respeito ao consumo de drogas, tendo sido alertado por um médico para esse efeito, mas terá escolhido ignorar.

Numa carta dirigida ao tribunal, a mãe do ator, Suzanne Morrison, escreveu que “Matthew confiava no Kenny” e que toda a família confiava nele. “A função mais importante do Kenny era ser o companheiro e o tutor do meu filho na sua luta contra a dependência”, referiu. "Mas em vez que o proteger, ele facilitou e encorajou o consumo ilegal de drogas, providenciando fontes de abastecimento”.

Na sala de audiências em Los Angeles, Iwamasa subiu ao banco das testemunhas e abordou a família de Perry diretamente, pedindo desculpas pelo sucedido e oferecendo as suas condolências. “Lamento imenso ter cometido atos ilegais dos quais me arrependerei para sempre, levarei isto comigo para a sepultura”, afirmou.

“Espero servir de lição para alguém que esteja na minha posição para que faça melhores escolhas”, reforçou, acrescentando que estava “horrivelmente arrependido”.

Está previsto que Iwamasa se apresente na prisão no dia 17 de julho.