Ao fim de dez anos, Cristiano Ronaldo resolveu vender a casa de Valdozende, junto à albufeira da Caniçada, no sopé da serra do Gerês . A moradia de luxo, com uma área superior a 800 metros quadrados e uma vista soberba sobre o rio Cávado, foi comprada por Pepe , central do FC Porto e companheiro de CR7 na seleção nacional, por cerca de dois milhões e meio de euros.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã