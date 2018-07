O mundo parou para ver o salvamento dos 12 jovens tailandeses, e do seu treinador. O Discovery Channel apresenta dia 30 de Julho um documentário a explicar como tudo aconteceu

Mais de mil pessoas envolvidas no resgate. Forças especiais da Marinha Tailandesa, mas também equipas do Reino Unido, China, Austrália, Estados Unidos, Rússia, Finlândia, Suécia, Ucrânia, e Israel. O mundo estava de olhos postos na gruta tailandesa de Tham Luang, onde estavam presos salvar os 12 rapazes (entre os 11 e os 17 anos) e o seu treinador de futebol.



Tudo começou com um passeio no dia 23 de Junho quando o grupo foi surpreendido por fortes chuvas e acabaram presos na gruta. Durante os dias 8 a 10 de Julho começou um dos maiores resgastes de sempre.



O final da história já conhecemos. Todos foram salvos e começou a contagem decrescente para a televisão ou o cinema contarem a história dos rapazes.



O primeiro documentário vai ser apresentado pelo Discovery Channel, no dia 30 de Julho, às 21horas. Com entrevistas aos familiares dos jovens presos na gruta, médicos e mergulhadores experientes, e ainda com várias explicações sobre como foi posssível retirá-los de lá. O Resgate na Tailândia foi produzido em parceira com a ITN Productions.



O documentário retrata tudo o que se passou com os rapazes e o treinador e o psicólogo Ricky Greenwald, fundador e director do Child Trauma Institute, explicou à SÁBADO como será a vida dos rapazes depois desta experiência.



Acha que as crianças vão ficar traumatizadas?

Temos de esperar para perceber. A maior parte das experiências traumáticas são geridas à medida que vamos trabalhando a memória. Precisamos de pensar sobre o que aconteceu, falar sobre isso, rir, chorar, sonhar. Com o tempo mastigamos a memória e crescemos a partir dela.

Mas a experiência é tão poderosa que não a devemos guardar cá dentro, devemos mastigá-la. Por exemplo, as pessoas podem dizer: "eu tentei esquecer" e isso até pode provocar um alívio, mas a memória nunca é processada ou digerida. Esta é uma das definições de trauma, porque quando temos uma memória perturbadora, que não é processada, ela transforma-se numa ferida psicológica, que pode causar uma grande variedade de sintomas.

Espero que as crianças sejam acompanhadas por profissionais, para que, caso algum deles apresente traços de trauma, possa ser tratada. Caso contrário, os sintomas pós-traumáticos da criança podem persistir. E sim, um desses sintomas pode ser reactivado com recordações do trauma, como entrar numa caverna ou num espaço fechado.

Esta experiência pode torná-los ainda mais resilientes?

Se não estiverem traumatizados, a experiência vai torná-los mais fortes. Quando enfrentas um desafio e consegues ultrapassá-lo, ficarás mais forte e confiante. Mas se não conseguirem ultrapassar o trauma, podem ficar marcados.

Como é que conseguiram aguentar tanto tempo presos?

Penso que eles sobreviveram porque eram jovens e saudáveis e porque estavam num grupo coeso e com fortes laços emocionais. Além disso, o seu líder [o treinador] encorajou-os e conseguiu guiá-los através da meditação, o que contribuiu para que se mantivessem calmos, sem gastar energia desnecessariamente.



Acha que foi importante, para o sucesso do resgate, os mergulhadores manterem uma boa relação com os rapazes? Sim, porque estavam a pedir aos rapazes que lhes confiassem a própria vida e tiveram de seguir as instruções dos mergulhadores nesta difícil e perigosa jornada.